لبنان | بسبب كورونا… إقفال قلم ومكاتب مجلس شورى الدولة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بتاريخ انه “بعد أن تبين وجود إصابات عدة بفيروس كورونا بين الموظفين في قلم مجلس شورى الدولة وكذلك القضاة لدى المجلس نقرر ما يلي:

– إقفال قلم مجلس شورى الدولة إعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه 29/4/2021 حتى صباح يوم الثلاثاء في 4/5/2021.

– الطلب الى كل من خالط موظفي قلم المجلس يومي الإثنين 26 والثلاثاء 27 نيسان الجاري إتخاذ إجراءات الحجر اللازمة وإجراء فحص PCR.

– تعقيم قلم ومكاتب مجلس شورى الدولة خلال فترة الإقفال”.