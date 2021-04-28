لبنان | قيادة الجيش: اللقاء مع السفير السعودي لم يحصل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 28 - أبريل - 2021 9:47 صباحًا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوردت إحدى الصحف المحلية صباح اليوم خبراً عن لقاء عُقِد بعيداً عن الإعلام بين قائد الجيش العماد جوزف عون والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري وتناول مضمون محادثة مزعومة بينهما.

يهم قيادة الجيش التوضيح بأن كل لقاءات قائد الجيش يتم الإعلان عنها ببيانات رسمية تصدر يومياً عن موقع الجيش الرسمي، وأن اللقاء مع السفير السعودي لم يحصل، كما ادّعت الصحيفة، وتؤكد القيادة أنها ترحّب بأي لقاء هدفه دعم المؤسسة العسكرية وبخاصة في هذه الظروف الاستثنائية.

تدعو قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلّقة بالمؤسسة العسكرية والعودة إليها للتثبّت من المعلومات قبل نشرها.