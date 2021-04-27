لبنان | مروان شربل: لا نستطيع أن نقدم ضمانات من دون تنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية السعودية واللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:23 مساءً - اعتبر وزير الداخلية السابق مروان شربل في تعليقه على الاجراءات السعودية بحقّ لبنان بعد ضبط شحنة الرمان المخدر، انه “لا يجب ان يعاقب الصالح بعزاء الطالح في لبنان”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “حتى لا نظلم لبنان.. منذ خُلق لبنان هناك تهريب وكثيرون ممن يعتاشون على التهريب: تهريب المخدرات، البشر، وغيرها. لبنان اليوم واقع في مشكلة كبيرة وعلى الدول مساعدته على ضبط المشكلة التي وقع فيها”.

وتابع: “بقوة اميركا وعظمتها لم تتمكن الولايات المتحدة من ضبط التهريب من المكسيك وكولومبيا مثلا”.

واذ اشار الى ان “الدولة اللبنانية “مقصّرة” ولا سيما بعد انفجار المرفأ اذ “بطّل معروف مين مع مين ومين ضدّ مين”، قال: “لا يجب ان “يعاقب الصالح بعزاء الطالح” في لبنان”.

وتابع تعليقا على موضوع علاقات لبنان مع الدول العربية: “ليت لبنان يحافظ على علاقة اللبنانيين بين بعضهم قبل علاقاته مع الدول.. خلافاتنا تجعلنا مشتتين وتجعل لبنان بلدا ضعيفا بعد ان تمّت سرقة امواله”.

ولفت الى انه “لا نستطيع ان نقدم ضمانات من دون تنسيق كامل بين اجهزة المخابرات السعودية والاجهزة الامنية اللبنانية”.

وسأل: “هل تؤيد السعودية اجتماعا استثنائيا لوزراء الداخلية العرب؟ لأن الموضوع حسّاس وكما يضرّ بالسعوديين يضر باللبنانيين”.

ورأى ان “المثل يقول “دود الخلّ منّو وفيه” وكما لدينا في لبنان دود خلّ هناك في السعودية دود خلّ يشتري المخدرات”.

وشدد على ان “اللبنانيين لا يدعمون الحوثي”، قائلا: “على السعودية ان تسأل اميركا وايران كيف تصل الصواريخ الى الحوثيين”.

وعن ملف “السكانر” على المعابر”، قال: “مدير الجمارك ورئيس المجلس الاعلى للجمارك يقرّران.. فكيف يقرّران بموضوع “السكانر” وهما لا يتفقان على اي شيء؟ فهذا حزبي وذاك حزبي”.

وتابع: “حينما كنت وزيرا للداخلية زرت المرفأ للتنسيق على فتح المرفأ ليلا.. حينما شاهدت ما يحصل قلت بين وبين نفسي “حمار يلي بيفوت على المرفأ وما بيسرق فكلّ شيء هناك مباح”.

وردّا على اتهام السلطة اللبنانية بتغطية الشحنة المهربة، قال: “لا نقبل باتهام الحكومة اللبنانية بموضوع المخدرات”.

واعتبر انه ان لم تتضامن الحكومة اللبنانية مع وزير الداخلية في القرارات التي سيتخذها لحلّ المشكلة مع السعودية لن يتمكن وحيدا من حلّ الازمة.

ورأى ان “الدولة قوننت زراعة الحشيشة من دون ضبط الزراعة ولا تنفيذ القانون”.

وفي الموضوع السياسي، قال: “نحن لسنا ذاهبين الى تسوية بل الى تغيير نظام “ويلّي بيعيش بيذكّر الثاني”. وتابع: “”كل ما بدنا نألّف حكومة المسيحي بدو يروح على مار شربل والشيعي على الحسينية والسني على الجامع ونطلب اعجوبة”..

وتوجه للأحزاب المسيحية بالقول: “اقول للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية: “انتو سبب تهجير المسيحيين من البلد”.

وعاد الى الملف السعودي قائلا: “المحادثات الايرانية السعودية بدأت واتمنى التلاقي بينهما و”ساعتها بيبطّل حدا يحسّ انو حزب الله موجود”.

وقال: ” في السابق عمّرنا دول الخليج وجعلنا الصحراء جنّة .. ولسوء الحظّ الله اعطانا جنّة وجعلناها صحراء”.