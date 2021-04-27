لبنان | رابطة رعاية الطلاب في الإغتراب: للتجمع غدا على طريق النهر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 14 دقيقة

أعلنت “الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب” في بيان أنها، أقامت “اعتصاما تحذيريا تعبيرا عن غضب الاهالي بعدما امتنع مصرف الاعتماد اللبناني عن سماع معاناتهم ومعاناة اولادهم المشردين في ارجاء المعمورة”.

وأضاف البيان: “استكمالا لتحركها حتى تنفيذ القانون 193، تدعو الرابطة جميع الاهالي المعنيين، الى متابعة التعبير عن غضبهم غدا الأربعاء في السادسة صباحا، امام المركز الرئيسي لمصرف الاعتماد اللبناني، الكائن بالقرب من العدلية طريق النهر، من أجل ان تسمع اذانه