لبنان | الزراعة لم تفكّ بعد لغز الرمان الملغوم!

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 28 دقيقة
ضبط مخدرات في السعودية بشحنة من فواكه الرمان آتية من لبنان
أفادت معلومات لقناة الـLBCI أن وزارة الزراعة لم تتوصل الى كشف ما حصل في قضية الرمان الملغوم بحبوب الكبتاغون، ولم تعلم من أين حصلت الشحنة على شهادة المنشأ”.
وأكدت المعلومات للقناة أن “وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى وجه 3 كتب بقضية الرمان الملغوم، لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومديرية الجمارك وغرفة الصناعة والتجارة لكشف معلومات شركة الأرز التي من المرجح أن تكون وهمية زورها المهربون”، مؤكدة أن “لغز الرمان الملغوم لم يفكك بعد”.