لبنان | الزراعة لم تفكّ بعد لغز الرمان الملغوم!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 28 دقيقة

ضبط مخدرات في السعودية بشحنة من فواكه الرمان آتية من لبنان

أفادت معلومات لقناة الـLBCI أن ​وزارة الزراعة​ لم تتوصل الى كشف ما حصل في قضية الرمان الملغوم ب​حبوب الكبتاغون​، ولم تعلم من أين حصلت الشحنة على شهادة المنشأ”.

وأكدت المعلومات للقناة أن “وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس مرتضى​ وجه 3 كتب بقضية الرمان الملغوم، لمدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ ومديرية ​الجمارك​ وغرفة ​الصناعة​ والتجارة لكشف معلومات شركة الأرز التي من المرجح أن تكون وهمية زورها المهربون”، مؤكدة أن “لغز الرمان الملغوم لم يفكك بعد”.