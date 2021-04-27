لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 59 دقيقة

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 228

AstraZeneca: 57

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 454 فحصًا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 104

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 19

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1121 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 48

– حالات وفاة: 2”.

وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070