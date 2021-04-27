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لبنان | دياب ترأس اجتماعا لبحث موضوع البطاقة التمويلية وبرامج الدعم الاجتماعي

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

حسان دياب

أفادت ​رئاسة مجلس الوزراء​ أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ ترأس اجتماعا اقتصاديا لبحث موضوع ​البطاقة التمويلية​ وبرامج الدعم الاجتماعي.

وحضر الإجتماع الوزراء ​زينة عكر​، ​غازي وزني​، نعمة، ​محمد فهمي​، ​عماد حب الله​، ​ميشال نجار​، ​رمزي المشرفية​، ​ريمون غجر​، ​حمد حسن​، ​لميا يمين​ و​عباس مرتضى​، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ​شربل قرداحي​ ومستشار رئيس الحكومة ​خضر طالب​.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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