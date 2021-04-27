لبنان | دياب ترأس اجتماعا لبحث موضوع البطاقة التمويلية وبرامج الدعم الاجتماعي

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة
حسان دياب
أفادت رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ترأس اجتماعا اقتصاديا لبحث موضوع البطاقة التمويلية وبرامج الدعم الاجتماعي.
وحضر الإجتماع الوزراء زينة عكر، غازي وزني، نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، ريمون غجر، حمد حسن، لميا يمين وعباس مرتضى، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية شربل قرداحي ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.