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لبنان | إرجاء زيارة وفد قضائي فرنسي إلى أيار للإستماع إلى كارلوس غصن

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

كارلوس غصن

أرجأ وفد فرنسي يضم قضاة ومحققين زيارة للبنان للاستماع إلى كارلوس غصن للمرة الأولى في تحقيقين ينظر فيهما في فرنسا، إلى 31 أيار، وفق ما افادت مصادر قضائية مطلعة فرانس برس.

وكان وصول الوفد إلى بيروت مقررا في 17 أيار للاستماع على مدار أيام إلى المدير السابق لتحالف رينو-نيسان المتواجد في لبنان منذ هربه من اليابان في كانون الأول 2019.

غير أنّ النيابة العامة اللبنانية أوضحت لفرانس برس إرجاء الزيارة إلى 31 أيار بسبب عدم توافر قاض.

وأكد مصدر ثان مطلع على الملف الأمر.

ومن المقرر الاستماع إلى كارلوس غصن (67 عاما) للمرة الأولى في قصر العدل في بيروت، أمام قضاة التحقيق المكلّفين القضايا المتعلقة به في فرنسا.

ويتوقع أن يحضر هذه الجلسات قضاة من نيابة نانتير (فرنسا) ومن النيابة المالية الفرنسية، وأيضاً محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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