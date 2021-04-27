لبنان | القاضي عويدات كلف قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق في شكوى نجار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

فتحت النيابة العامة التمييزية تحقيقا، في الشكوى التي تقدم بها المحامي الكسندر نجار وكيل ميشال مكتف، صاحب “شركة مكتف” لتحويل الاموال، ضد اربعة خبراء رافقوا القاضية غادة عون خلال دخولها مكاتب الشركة في عوكر ، متهما اياهم بالسرقة من داخل الشركة والدخول اليها بواسطة الكسر والخلع.

وكلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق في الشكوى، حيث باشر رئيس القسم العقيد فاروق دياب تحقيقاته بإستجواب أحد الخبراء، على أن يتبعه استجواب باقي الخبراء المدعى عليهم في الشكوى.