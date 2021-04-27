لبنان | لونغدن زار نقابة مستوردي المواد الغذائية وعرض لأوضاع القطاع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 14 دقيقة

زار القائم بالأعمال في السفارة البريطانية الدكتور مارتن لونغدن يرافقه الملحق التجاري في السفارة بول خواجة والمستشارة الاقتصادية الأولى حنين الفقيه، نقابة مستوردي المواد الغذائية، حيث كان في استقباله رئيس النقابة هاني بحصلي وعدد من اعضاء مجلس الادارة وأصحاب الشركات، تم خلاله البحث في الأوضاع الاقتصادية في لبنان لا سيما ما يخص المواد الغذائية.

بداية، رحب بحصلي بالقائم بالأعمال، منوها ب”الدور البريطاني الإيجابي في مساندة لبنان في مختلف المجالات”، شاكرا لونغدن “زيارته التي هدفت الى الاطلاع على أوضاع مستوردي المواد الغذائية والصعوبات التي يواجهونها، في ظل كل المشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان”.

وأكد “تعرض المستوردين لضغوط كبيرة، ناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة، وبالتالي انهيار القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، والتخبط الحاصل في الدولة لعدم القدرة على اعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية متكاملة تحافظ على احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة وتوفر الحماية الاجتماعية للبنانيين”.من جهته، عبر لونغدن عن تفهمه “لمدى صعوبة عمل الشركات في بيئة أعمال غير مستقرة سببها الأساسي تواجد لبنان في منطقة مضطربة جيوسياسيا”.

وإذ اشار الى أن “علاج الأزمة اللبنانية معروف، وعلى اللبنانيين ان يعملوا على تطبيقه بأنفسهم”، أكد ان “لدى اللبنانيين أصدقاء في المجتمع الدولي وخصوصا في المملكة المتحدة وهم جميعا يرغبون في مد يد المساعدة”.

ودار خلال الاجتماع نقاش مطول بين لونغدن والمشاركين، حول الصعوبات التي تواجهها الشركات وتحديات القطاع المستقبلية.