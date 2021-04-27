لبنان | رئاسة الجمهورية: حسن محمد دقو لم يرد اسمه في مرسوم التجنيس العام 2018

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، ان “الحساب على “تويتر” المسمى “ويكيليكس لبنان” نشر خبرا كاذبا ادعى فيه ان اسم المتهم بملف تهريب “الكبتاغون” حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 2018، وذلك للادعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية بموجبه . إلا أن العودة الى النص الرسمي للمرسوم المذكور، أظهرت ان الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزورة، حيث يتضح انه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الاصلية للمرسوم، ودسّ اسم حسن محمد دقو مكانه”.

ولفت مكتب الاعلام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى “خطورة تناقل مثل هذه الاخبار الكاذبة التي تعرض مروجيها للملاحقة القانونية”.

وأرفقت بالبيان النسخة المزورة من المرسوم والنسخة الاصلية.