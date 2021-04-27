لبنان | 11 كلغ من الكوكايين في قبضة أمن المطار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة جهاز أمن المطار البيان التالي:

“بتاريخ 27/4/2021، حوالى الساعة الواحدة فجرا على أثر ورود معلومات من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن قيام احد الأشخاص بنقل كمية من المخدرات الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت قادما من البرازيل على متن الطائرة القطرية الرحلة رقم QR418.

وتم التنسيق بين قيادة جهاز أمن المطار والوحدات العاملة في المطار من سرية درك المطار ومصلحة جمارك المطار حيث أفضت الى توقيف المدعو أ.س (لبناني الجنسية ويحمل جواز سفر برازيلي) وبحوزته 11 كلغ من مادة الكوكايين. وقد تم إحالة الموقوف على الجهات القضائية المختصة”.