لبنان | الدفاع المدني: 28 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد14):

* أعشاب (عدد4) : كفرعقاب – عين سعاده.

وأشجار: عانوت – كفرمشكي.

* منازل(عدد3) : الصرفند – فرن الشباك – ستائر خارجية على شرفات 3 شقق سكنية في المريجه.

* سيارات(عدد3) : القصر – طريق عام (بزبدين- قرنايل) – جدرا.

* نفايات (عدد3) : جسر صفير – باتر- كفرشيما.

* مختلف (عدد1) : اقفاص من البلاستيك في الكرك.

– نقل وإسعاف (عدد12):

حوادث (عدد10) : فردان – برمانا – المريجة – قريطم – زحلة – برج حمود (*2) – الحدت – ضبية – الغبيري.

حوادث سير (عدد1) : رأس النبع ونقل مصاب إلى المستشفى.

– مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto Ambulance (عدد1) : رأس بيروت.

– إغاثة وإنقاذ(عدد1) : إنقاذ كلب من منحدر في بلاط.

– حماية مدنية (عدد1) : تأمين السلامة العامة إثر تسرب مادة البنزين على الطريق العام في كفرحيم.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 28 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.