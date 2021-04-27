لبنان | جرحى جراء مطاردة مطلوبين في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في إطار الحملة التي تنفذها الأجهزة الأمنية على تجار المخدرات ومداهمة أوكارهم، طاردت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فجر اليوم، سيارة تقل عدداً من المطلوبين على طريق عام الأولي – الرميلة شمالي مدينة صيدا.

تخلل المطاردة اطلاق نار وانتهت بانقلاب السيارة التي تقل المطلوبين من على جسر الرميلة، وإصابة من بداخلها بجروح، حيث تم نقلهم الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا وضربت القوى الأمنية طوقا حول المكان، فيما حول الجيش السير من طريق الأولي – الرميلة الى الطريق البحرية التي تشهد زحمة خانقة.