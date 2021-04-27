لبنان | إجتماع في وزارة الدفاع بشأن أوضاع النقل البري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إتحادات نقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، والسادة: شفيق القسيس، وأحمد الموسوي، وفادي أبو شقرا، وعمر العلي، وعلي محي الدين، وسمير أيوب، وكمال شميط ويورغو جريس.

وبحث المجتمعون في “المشكلات التي تعاني منها إتحادات النقل البري في لبنان، وأبرزها خطة النقل، وموضوع الدعم لجهة رفعه أو ترشيده، إضافة الى مسألتي قمع المخالفات وقوننة المعاينة الميكانيكية”.

وأكدت عكر بدورها “متابعة هذه القضايا مع الجهات المعنية”.