لبنان | الجيش: خرقان بحريان إسرائيليان للمياه اللبنانية وخرق جوّي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 55 دقيقة

أفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنه “بتاريخ 26 / 4 / 2021 اعتباراً من الساعة 2.43 ولغاية الساعة 5.03 تم تسجيل خرقين بحريين من قبل زوارق حربية تابعة للعدوّ الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 185 متراً”.

وتابعت في بيان أنه “عند الساعة 5.19 خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة العديسة لمسافة حوالى 300 مترٍ ولمدة 3 دقائق، ثمّ غادرت الأجواء بإتجاه الأراضي المحتلة”.

وأعلنت المديرية أنه “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.