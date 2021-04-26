لبنان | مرتضى: لست معنياً بشكل مباشر عن كل شحنة تدخل وتخرج من البلاد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أوضح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، في حديث تلفزيوني، ان “عشرات الشاحنات تدخل وتخرج الى لبنان يومياً ووزير الزراعة ليس معنياً بشكل مباشر عن كل شحنة وهذه المعاملات لا تمر عليه والقضاء سيكشف من المسؤول عن الشهادات المزورة واذا كان هناك موظف متورط فانه سيحاسب”، مشدداً على انه “اذا كان الموظف شارل زرزور متورط في موضوع شحنة الرمان المخدر فانه سيتحمل المسؤولية امام القضاء”.

وبيّن مرتضى انه “حتى الساعة لا نملك اي معلومات عن رقم الشحنة، والشركات الوهمية لا تتبع لوزارة الزراعة، وغداً سنتأكد من كل المعلومات التي تنشر، ونحن نقف امام القضاء في حال حصول اي عمل غير قانوني والجميع يثق بالقضاء”.