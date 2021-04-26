لبنان | محضر ضبط بحق شركة ترابة في الغازية وميني ماركت في النجارية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

جال مراقبون من مصلحتي الاقتصاد والصناعة في محافظة لبنان الجنوبي اليوم على مؤسسات بيع الترابة في الغازية والصرفند، بمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة في الزهراني، وسطروا خلال جولتهم محضر ضبط لمخالفة شركة في بلدة الغازية بيع طن الترابة بين 900 الف ومليون و300 الف ليرة لبنانية، في حين ان التعرفة الرسمية لوزارة الصناعة يجب ان لاتتجاوز ال 400 الف ليرة توازيا مع حركة سعر صرف الدولار غير المستقرة.

كما نظم محضر ضبط بحق صاحب ميني ماركت تابع لمحطة محروقات في بلدة النجارية بعد التأكد من شكوى مواطنين لجهة عدم إعلانه اسعار المواد المتواجدة بداخله .