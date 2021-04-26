لبنان | خروق جوية معادية تخللها طيران دائري فوق عدة مناطق لبنانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 25 / 4 / 2021 اعتبارا من الساعة 14.05 ولغاية الساعة 19.30 تم تسجيل 3 خروق جوية نفذتها طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

واعتبارا من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 15.45 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.