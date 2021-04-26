لبنان | وزير الداخلية: لا نتلقى الأوامر من أي سفارة أو حزب ولا من أي جهة كانت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

رد وزير الداخلية محمد فهمي، في بيان على حديث لمسؤولة الاعلام المركزي في ” التيار الوطني الحر” رندلا جبور الى اذاعة النور، قال فيه: “ذكرت احدى الاعلاميات خلال مقابلة حلت ضيفة فيها، أن القوة الضاربة في شعبة المعلومات التابعة لقوى الامن الداخلي حضرت الى امام شركة مكتف للصيرفة في عوكر بناء لأمر من سفارة أجنبية في لبنان”.

واضاف البيان “يؤكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ان ما ذكرته تلك الاعلامية غير صحيح جملة وتفصيلا، ويشدد على انه لا يتلقى الاوامر لا من سفارة اجنبية ولا من اي حزب ولا من أي جهة كانت، فهو يعمل ضمن العمل المؤسساتي حصرا”.