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لبنان | شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك توقف شخصين على صلة بشحنة الرمان

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 6 ثواني

شحنة الرمان

أوقفت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى والتي احتوت على حبوب الكبتاغون، بحسب ما علمت الـLBCI.

وقد تم تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بأشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

وتحدثت المعلومات عن أن نسبة قليلة من الرمان الذي كان في الشحنة تم حشوه في المخدرات وأن كل رمانة تضمنت نحو ٢٠٠٠ حبة باعتبار أن وزن الحبة من هذا النوع من الرمان المستورد يصل إلى نحو ٧٠٠ غرام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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