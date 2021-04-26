لبنان | دياب خلال اجتماع بعبدا: نحن مع المملكة في محاربة شبكات التهريب وملاحقة المتورطين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن الدولة اللبنانية واللبنانيين لا يقبلون بأي أذى للسعوديين، قائلا: “نحن حريصون على أفضل العلاقات مع السعودية. ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين”.

كلام دياب جاء في مستهل الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، لبحث ملابسات القرار السعودي بمنع دخول الفواكه والخضار اللبنانية ومعالجة تداعياته.

وقال دياب: “نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وان التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات”.