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لبنان | عون: لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة وأبنائها إلى أي خطر

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

الرئيس عون

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن التهريب بكافة أنواعه، من مخدرات إلى محروقات إلى غيرها من المواد يضر بلبنان ويكلّفه غالياً، ورأى أن ما حدث مؤخراً من عملية تهريب إلى المملكة العريبة يؤكد ذلك.

وأكد، في مستهل الإجتماع الذي دعا إليه لبحث ملابسات القرار السعودي بمنع دخول الفواكه والخضار اللبنانية ومعالجة تداعياته، أنّ لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، خصوصا الدول العربية وابنائها إلى أي خطر.

واستوضح عون من المعنيين عن اسباب التأخير في شراء “السكانر” لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك، داعيا إلى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت.

كما طالب رئيس الجمهورية من الأجهزة الأمنية التشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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