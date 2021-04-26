لبنان | جولات ميدانية لاتحاد وبلديات الضاحية بهدف ضبط عملية تسليم اللحوم المدعومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

أعلن اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية أنه سيبدأ بجولاته الميدانية لتطبيق قرار ضبط عملية تسليم اللحم المدعوم من التجار الى الملاحم، تحت طائلة الملاحقة القانونية وتسطير محاضر المخالفات.

وقال الاتحاد في بيان:

بعد مناشدات أصحاب الملاحم وحرصاً على مصلحة المواطن، تكفّل اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية مسؤولية ضبط عملية تسليم اللحم المدعوم من التجار الى الملاحم وذلك لضمان ضبط الاسعار من جهة والتأكد من استلام الملاحم حصتها وأن عملية البيع تتم وفقاً للسعر المتفق عليه رسمياً من جهةٍ اخرى (حد أقصى 45000 ل.ل). وعليه سيبدأ اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية جولاتهم الميدانية لتطبيق هذا القرار، تحت طائلة الملاحقة القانونية وتسطير محاضر المخالفات.

وذكّر الاتحاد المواطنين، في بيان، بإمكانية الشكوى وإرسال أي رسالة او اقتراح بخصوص هذا الموضوع وغيره على الخط الساخن لاتحاد البلديات.