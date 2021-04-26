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لبنان | نوع خطير من المخدرات.. ترويج الـ”Crystal-Meth” في برج حمود!

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 11:10 صباحاً - منذ 45 دقيقة

ضبط مخدرات في برج حمود

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بعد توافر معلومات لدى مفرزة البحث والتّدخّل في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بترويج مخدّرات من أنواع خطيرة كـنوع “Crystal-Meth”، في محلّة برج حمود.

السّاعة 5:00 من تاريخ 23-4-2021، أوقفت قوّة من المفرزة المشتبه به في المحلّة المذكورة، وتبيّن أنّه يُدعى:

م. أ. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)
وعثرت بحوزته على مسدسٍ حربي من نوع “هريستال” عيار /9/ ملم. وكميّة من المخدّرات على الشكل التالي:

– /49/ غ. من مادة الـ “Crystal-Meth”

– /3/ غ. حشيشة كيف

– حبوب مخدّرة، ومیزان حسّاس.

أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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