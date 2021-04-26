لبنان | بزري يطمئن من تلقوا الجرعة الأولى فقط من اللقاح.. لا خوف من التأخير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 11:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

شرح رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري أسباب تأخر وصول دفعة جديدة من لقاح استرازينيكا، معلناً، في حديث الى صوت كل لبنان، ان كمية من هذا اللقاح تبلغ حوالى 100 ألف ستصل عبر “الكوفاكس” في بداية الشهر المقبل.

وأكد أنه عالمياً هناك تأخير في اعطاء الجرعة الثانية من استرازينيكا لان الجرعة الأولى تؤمن نسبة حماية جيدة، مطمئناً الأشخاص الذي أخذوا الجرعة الأولى ألاّ خوف من تأخر الجرعة الثانية.

وشدد البزري على أن الملقح بجرعتين من أي نوع من اللقاحات يجب أن يلتزم بالإجراءات الوقائية.

ولفت البزري الى ان خطة التلقيح تسير كما يجب، وهناك كميات من لقاح فايزر تصل تباعاً، موضحاً ان هناك توصية بتأجيل الجرعة الثانية منه الى ستة أسابيع بدلا من ثلاثة، كون الجرعة الأولى تؤمن مناعة عالية.

ولفت الى أن البروتوكول يعتمد اعطاء من هم فوق 30 عاماً استرازينيكا ومن هم دون 30 عاماً لقاح سينوفارم.

أما عن الذين تبلغوا من المنصة حجز دورهم ولم يستجيبوا خوفا من لقاح استرازينيكا، فقال البزري: عليهم التسجيل مرة ثانية، كاشفا أن خطة أيار ستشمل تلقيح موظفي القطاع العام.