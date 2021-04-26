لبنان | الراعي من بعبدا: أكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح فقيراً.. ولا مبرر لغياب الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 11:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - أبريل - 2021 10:38 صباحًا

عُقد لقاء صباح اليوم الاثنين في قصر بعبدا، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وبعد اللقاء صرح البطريرك الراعي قائلاً: “زرت اليوم رئيس الجمهورية للتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة لأنه لا مبرّر أساسي لغيابها”.

وأضاف الراعي بأن: “الحكومة هي العامود الفقري للدولة ولا يجوز غيابها في هذه الأيام، فأكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح فقيراً وتم تغييب الطبقة الوسطى”.

ولقت أيضاً “ناقشت مع الرئيس عون عن أهمية استقلالية القضاء، وطلبت تفعيل أجهزة الرقابة خاصّةً بعدما حصل في موضوع تهريب المخدرات الى السعودية وما تبعه من عواقب على البضائع اللبنانية”.

وختم الراعي بأنه “لا يجوز تحويل أي مشكل في البلد الى أزمة طائفية، فنحن مجتمع تعددي وعلينا احترام بعضنا البعض وأدعو الإعلام الى المساعدة بإطفاء هذه النيران”.