لبنان | توقعات الطقس في الايام المقبلة.. ماذا بعد الأجواء الدافئة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 11:10 صباحاً - منذ ساعتين

من المتوقع أن يعود الطقس أكثر اعتدالا اليوم بعد موجة الأجواء الدافئة التي سيطرت في الأسبوع الماضي، وفي الايام المقبلة تنخفض قيم الضغط بالتوازي مع تمركز حوض رطب فوق تركيا مما يؤدي الى تقلبات جوية واحتمال تساقط رذاذ محلي بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد ونشاط بسرعة الرياح، وفي التفاصيل:

الإثنين :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٤ بقاعا بين ١٠ و ٢٠درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و ١٩ درجة

٢- الجو : غائم جزئياً – احتمال ٣٠٪؜ رذاذ محلي الطابع

٣- الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا ٣٠ – ٦٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الثلاثاء:

طقس ربيعي ومعتدل مع استقرار الحرارة التي تتراوح بين ١٤ و ٢٤ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال والرياح غربية ضعيفة

الاربعاء :

طقس ربيعي ومعتدل مع استقرار الحرارة التي تتراوح بين ١٤ و ٢٣ درجة فيما الاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال والرياح شمالية غربية ضعيفة.