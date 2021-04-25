لبنان | في صور.. انهيار شرفتي شقق سكنية وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 10:21 مساءً

انهارت شرفتي شقق سكنية، الطبقتين الخامسة والسادسة من بناية سكنية عالية في مدينة صور حي النبي اسماعيل، بالقرب من الجامعة الإسلامية مساء اليوم الأحد. وسجلت اضرار جسيمة في الممتلكات والسيارات.

وهرعت فرق الإسعاف الى المكان وتعمل على رفع الأنقاض وتشير المعلومات عن وقوع إصابات وعن وجود امرأة كانت على الشرفة لحظة سقوطها والتي يسمع أنينها من بين الانقاض.