لبنان | أدرعي يكشف عن المهمة الحقيقية لحزب الله في لبنان!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 10:45 مساءً

غرّد المتحدّث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي على حسابه عبر تويتر:

الان حفل نجمة الشمال الذي يقام للمرة الأولى في قيادة المنطقة الشمالية، لتكريم عناصر ووحدات على انجازات عسكرية متميزة قاموا بها خلال العام الأخيرخطاب مهم لقائد المنطقة الشمالية أميربرعم يتضمن رسائل واضحة للبنان.

وأضاف أدرعي عن قائد المنطقة الشمالية رفاهية اللبنانيين ليست من أولوياته وصلب تفكيره، فهو مهووس بنا، نحن الإسرائيليين، والتزامه الشديد بحرس الثورة الإيراني، يتجاوز جميع الاهتمامات وحاجة الشعب اللبناني دعاية نصرالله تحاول ترسيخ رواية في إطارها يعتبر نفسه درعًا في وجهنا، لكن في الحقيقة هذا مجرد غطاء.

وتابع أن حزب الله هو احتلال إيراني في لبنان … مواطنو لبنان، لا تكونوا في حيرة البتة: نصرالله لا يهمه أمركم ينظر إلى نفسه في المرآة، من داخل السرداب الذي يعيش فيه منذ عقد، يرى نفسه، وينشغل بنا: إسرائيل ، إسرائيل ، إسرائيل.

وأضاف علينا اليوم، وفي خضم الواقع الإسرائيلي الجيد الذي نعيشه، أن نتذكر: الأمور التي نراها من هنا – لا تُرى من هناك لبنان الذي كان يُعتبر ذات يوم سويسرا الشرق الأوسط والآن بلد يعاني من أزمة مستعصية.

وسأل قائد المنطقة الشمالية: هل يوجد شخص واحد، مواطن واحد في هذا العالم يرغب في العيش في ظل نظام إرهابي تابع لإيران وحزب الله؟.

هل يوجد مجتمع أو دولة تتخذ من حزب الله مثالا لها؟ من هنا اريد ان اتوجه إلى جيراننا من الطائفة الشيعية في جنوب لبنان، من هنا من وراء الحدود: هل بالفعل حزب الله يقوم بحمايتكم، مواطني لبنان الشيعة، حين يقوم باستخدام بيوتكم ومدارس أولادكم وعياداتكم كمخازن لأسلحته لا والف لا هكذا هو لا يقوم بالدفاع عنكم، بل هو يحولكم لهدف شرعي ويعرض حياتكم للخطر.

وأضاف نصرالله منشغل ليلًا نهارًا بحراسة نظام الاستبداد والإكراه والقمع والكراهية التابع للملالي في إيران، من ساحة لبنان من ساحتكم يا مواطني لبنان أي مستقبل ياخذكم إليه حزب الله، يا أبناء الشعب اللبناني؟