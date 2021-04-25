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لبنان | هل ستسمح الكويت باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان في الوقت الحالي؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 8:17 مساءً

الخضار والفواكه

علمت صحيفة “الراي الكويتية” أن “المنتجات الهندية واللبنانية باتت تحت أعين الرقابة الدقيقة من قبل وزارة التجارة والصناعة، التي بدأت أمس رصداً لمخزون الخضار والفواكه المتوافر منها في السوق المحلي”.

وفيما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن تأييدها التام لقرار المملكة العربية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات، كشفت مصادر مطلعة أن”الاتصالات والاجتماعات المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي توصّلت إلى اتفاق كي يسمح للشحنات اللبنانية التي دخلت حدود السعودية في طريقها إلى الكويت قبل نفاذ قرار المنع بدخول البلاد”.

وأشارت المصادر إلى أن “تعليمات شفوية صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان بحراً وجواً في الوقت الحالي، مع تشديد الرقابة، ودعوة السلطات اللبنانية إلى العمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرّض صادراتها للحظر والمنع”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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