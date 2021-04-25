لبنان | وزير الصناعة اتصل بنظيره العراقي معزيا بشهداء مستشفى بغداد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، في تغريدة له عبرحسابه على “تويتر”، عن أنه “اتصلت بمعالي وزير الصناعة والمعادن العراقي الاستاذ منهل عزيز الخباز وعبرت له عن تضامن لبنان مع حكومة وشعب العراق الشقيق اثر فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب”.

وأضاف: “قدمت له التعازي بشهداء الفاجعة وتمنيت للجرحى الشفاء السريع وأكدت له استعدادنا لكل الدعم والمساعدة حمى الله اهل العراق الشقيق”.