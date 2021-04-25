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لبنان | لجنة من المزارعين عرضت مع الراعي الأزمة المستجدة مع السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 3:34 مساءً

البطريرك الراعي

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفدا من لجنة متابعة من المزارعين في بكركي، طالبوه ب “التدخل لمعالجة الازمة التي استجدت مع المملكة العربية بوقف أي منتج زراعي يدخل الى السعودية من لبنان”.

وشرح رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار عمر سعيد الحايك للراعي “التداعيات الخطيرة لهذا القرار على المزارعين الذين بالاساس يعانون من ظروف بالغة الصعوبة”.

وناشد الحايك باسم اللجنة الراعي والمعنيين كافة “التحرك سريعا لمعالجة هذا الموضوع الذي يشكل كارثة كبيرة على المزارعين”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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