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لبنان | قائمقام جبيل: لضرورة الترصد لظاهرة الجراد والابلاغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

جبيل

وجهت قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري نداء إلى البلديات ومخاتير القرى دون ‏بلديات دعت فيه الى “وجوب الترصد لظاهرة الجراد والتواصل مع رئيس مصلحة ‏الزراعة بالنسبة للبلديات للكشف والمعالجة في حال تبين وجودها في نطاق ‏البلديات وإعلامها من المختار في القرى دون بلديات للمتابعة من قبلها”.‏

وأشارت الى أن “محافظ جبل لبنان يتابع الموضوع حيث أفاد أنه لغاية تاريخه، ‏تبين أن هذا الجراد لا يشكل الظاهرة التي تدعي الهلع نظرا للظروف المناخية ‏ونوعية التربة وعدم اكتمالها جنسيا إنما يجب الترصد له وإعلام مصلحة الزراعة ‏للكشف في حال وجوده‎”.‎

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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