لبنان | قائمقام جبيل: لضرورة الترصد لظاهرة الجراد والابلاغ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

وجهت قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري نداء إلى البلديات ومخاتير القرى دون ‏بلديات دعت فيه الى “وجوب الترصد لظاهرة الجراد والتواصل مع رئيس مصلحة ‏الزراعة بالنسبة للبلديات للكشف والمعالجة في حال تبين وجودها في نطاق ‏البلديات وإعلامها من المختار في القرى دون بلديات للمتابعة من قبلها”.‏

وأشارت الى أن “محافظ جبل لبنان يتابع الموضوع حيث أفاد أنه لغاية تاريخه، ‏تبين أن هذا الجراد لا يشكل الظاهرة التي تدعي الهلع نظرا للظروف المناخية ‏ونوعية التربة وعدم اكتمالها جنسيا إنما يجب الترصد له وإعلام مصلحة الزراعة ‏للكشف في حال وجوده‎”.‎