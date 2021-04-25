لبنان | بعد الكويت والبحرين… الإمارات تؤيد قرار السعودية حظر منتجات لبنان الزراعية

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آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 3:27 مساءً
ضبط مخدرات في السعودية بشحنة من فواكه الرمان آتية من لبنان
بعد الكويت والبحرين، أيّدت الإمارات، اليوم الأحد، قرار المملكة العربية السعودية بحظر المنتجات الزراعية الآتية من لبنان بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع.
كما دعت إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.
يشار إلى أن القرار السعودي أتى بعدما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات يوم الجمعة إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.