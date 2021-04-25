لبنان | بعد الكويت والبحرين… الإمارات تؤيد قرار السعودية حظر منتجات لبنان الزراعية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 3:27 مساءً

بعد الكويت والبحرين، أيّدت الإمارات، اليوم الأحد، قرار المملكة العربية السعودية بحظر المنتجات ‏الزراعية الآتية من لبنان بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة‎.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة ‏المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة ‏المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع‎.‎

كما دعت إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من تهريب هذه الآفة ‏الخطيرة، التي تهدد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها‎.‎

يشار إلى أن القرار السعودي أتى بعدما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات يوم الجمعة إحباط محاولة ‏تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان‎.‎