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لبنان | دياب معزياً الكاظمي: مستعدون لإرسال أي مساعدة تطلبها الحكومة العراقية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

حسان دياب

أصدرت رئاسة الحكومة بياناً أكدت فيه أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تواصل هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأعرب له عن وقوف لبنان وتعاطفه مع العراق الشقيق في الحادث المفجع الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.

وعبّر له عن آلمه للمصاب الجلل والأثر البالغ لهذه الكارثة الانسانية.

وقال عبر “تويتر”، “أبلغ الرئيس الكاظمي وضع امكانات لبنان الطبية بتصرف العراق، مؤكدًا الاستعداد التام والسريع لإرسال أي مساعدة تطلبها الحكومة العراقية مقدماً التعازي بالضحايا الذين سقطوا جراء الحادث المفجع”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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