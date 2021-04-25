لبنان | 31 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 22 و23 و24 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود (31) حالة إيجابية.

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية