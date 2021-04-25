لبنان | الراعي: طلبنا من السفير السعودي الأخذ بعين الاعتبار أوضاع لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 11 ثانية

اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد، الى اننا “اتصلنا أمس بالسفير السعودي في لبنان وليد البخاري وابلغناه استنكارنا جراء تهريب مخدرات داخل إحدى المنتوجات الزراعية وهي ليست لبنانية ولا على اسم اي مزارع أو مصدر لبناني، وطلبنا إليه نقل الاستنكار إلى المملكة مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين”.

وجدد الراعي المطالبة بحكومة وطنية من اختصاصيين مستقلين. واكد ان لبنان بحاجة لينجو من حالة بؤسه وتفكك مؤسساته. واوضح بان هناك أكثر من مسعى عربي ودولي لدفع المسؤولين إلى الإسراع بتأليف حكومة، وآخر رسالة من قداسة البابا الذي ربط زيارته إلى لبنان بوجود حكومة، فجريمة أن يفوت المسؤولون هذه الفرصة.