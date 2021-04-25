لبنان | كميّات كبيرة من المواد المخدّرة في حي السلم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 29 دقيقة

أوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول وجود كمية من المخدّرات مخزّنة داخل منزلٍ في محلّة حي السلم – الضاحية، نقلها مجهولٌ بتاريخٍ سابق من منطقة البقاع.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة الى تحديد المنزل حيث تُخزّن المخدّرات، وهوية مالِكه. وتبين انه هو من نقل المخدّرات من البقاع إلى منزله، ويُدعى:

ع. ج. (مواليد عام 1990، لبناني)

بتاريخ 13-4-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبعد التثبّت من وجود المشتبه به في داخل المنزل، قامت قوّة من الشّعبة بمداهمته وتوقيف (ع. ج.) المذكور.

تمّ ضبط كمية من المخدّرات عبارة عن:

/287/ زجاجة كينا كيمو، /97/ علبة تحتوي حبوب ترامادول، /900/ ظرف كاريزول، ظرفان يونادول، مبلغ /60/ مليون ل. ل.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لِجهة نقل المخدّرات وتخبِئَتها في منزله، وذلك بناءً على طلب شقيق زوجته، الذي كان ينوي نقلها الى مكان آخر ومن ثمّ بيعها.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الآخر.