اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | متى تنكفئ الكتل الهوائية الدافئة المسيطرة على لبنان؟

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

توقعات الطقس

تؤثر على لبنان كتل هوائية دافئة مع درجات حرارة فوق المعدلات خصوصا في المناطق الجبلية، وتنكفئ مجددا يوم غد الاثنين ليعود الطقس إلى معتدل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٧ بقاعا بين ١٤ و ٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٨ درجة
– الجو : غائم حزئيا بسحب عالية – مغبر قليلاً
– الرياح شمالية شرقية ضعيفة
الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪؜
– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٨ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: انكفاء الكتل الدافئة وعودة الطقس إلى ربيعي معتدل ومتقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ١٤ و ٢٤ درجة اما الاجواء غائمة جزئيا مع احتمال ٣٠٪؜ لتساقط مطر خفيف محلي فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة ٤٠كم/س

الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي ومعتدل مع استقرار الحرارة التي تتراوح بين ١٤ و ٢٤ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً مع اشكل ضباب علب الجبال والرياح جنوبية غربية ضعيفة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا