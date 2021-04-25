لبنان | متى تنكفئ الكتل الهوائية الدافئة المسيطرة على لبنان؟

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توقعات الطقس
تؤثر على لبنان كتل هوائية دافئة مع درجات حرارة فوق المعدلات خصوصا في المناطق الجبلية، وتنكفئ مجددا يوم غد الاثنين ليعود الطقس إلى معتدل.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٧ بقاعا بين ١٤ و ٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٨ درجة
– الجو : غائم حزئيا بسحب عالية – مغبر قليلاً
– الرياح شمالية شرقية ضعيفة
الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪
– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٨ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: انكفاء الكتل الدافئة وعودة الطقس إلى ربيعي معتدل ومتقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ١٤ و ٢٤ درجة اما الاجواء غائمة جزئيا مع احتمال ٣٠٪ لتساقط مطر خفيف محلي فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة ٤٠كم/س
الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي ومعتدل مع استقرار الحرارة التي تتراوح بين ١٤ و ٢٤ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً مع اشكل ضباب علب الجبال والرياح جنوبية غربية ضعيفة.