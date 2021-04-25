لبنان | متى تنكفئ الكتل الهوائية الدافئة المسيطرة على لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

تؤثر على لبنان كتل هوائية دافئة مع درجات حرارة فوق المعدلات خصوصا في المناطق الجبلية، وتنكفئ مجددا يوم غد الاثنين ليعود الطقس إلى معتدل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٧ بقاعا بين ١٤ و ٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٨ درجة

– الجو : غائم حزئيا بسحب عالية – مغبر قليلاً

– الرياح شمالية شرقية ضعيفة

الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪؜

– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٨ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: انكفاء الكتل الدافئة وعودة الطقس إلى ربيعي معتدل ومتقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ١٤ و ٢٤ درجة اما الاجواء غائمة جزئيا مع احتمال ٣٠٪؜ لتساقط مطر خفيف محلي فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة ٤٠كم/س

الثلاثاء: طقس ربيعي اعتيادي ومعتدل مع استقرار الحرارة التي تتراوح بين ١٤ و ٢٤ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً مع اشكل ضباب علب الجبال والرياح جنوبية غربية ضعيفة.