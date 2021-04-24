لبنان | الكويت تدعم القرار السعودي بحظر دخول الخضروات والفواكه المستوردة من لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2021 10:41 مساءً

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تأييد دولة الكويت لقرار المملكة العربية السعودية حظر دخول الخضروات والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات.

وإذ وصفت الوزارة القرار السعودي بـ”السيادي”، رأت، في بيان، أنه يأتي في إطار حرص المملكة على منع دخول “هذه الآفة الخطيرة الى اراضيها وتحصين المجتمع السعودي منها.”

ودعت الوزارة السلطات اللبنانية للعمل على ضمان خلو صادراتها من اي ممنوعات تعرض صادراتها للحظر والمنع.