لبنان | مرتضى اتصل بالقاضي عويدات.. وهذا ما أكد عليه

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أجرى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى اتصالاً بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مؤكداً له أن “أذونات تصدير المواشي الحية كافة الصادرة من الوزارة تتم وفقا للاصول والنصوص القانونية”.

وشدد مرتضى على “دعم الإجراءات القضائية كافة الرامية الى منع تهريب أو إعادة تصدير المواشي الحية المدعومة، وعلى وجوب الملاحقة الجزائية لأي تاجر أو مصدر يسيء استغلال هذه الأذونات للاضرار بالامن الغذائي اللبناني”.