لبنان | إشكال وتضارب بالسكاكين في سير الضنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ 20 دقيقة

سجل إشكال في منطقة سير الضنية بين عدد من الشبان ليتطور لاحقاً إلى تضارب وسقوط جرحى.

وعُرِف أنّ أحد الجرحى يدعى ه. د. أصيب بطعنات سكين، وأصيب المدعو ع. ح. بطلق ناري من طريق الخطأ.

و على الفور، حضرت فرق الإسعاف في الجمعية الطبية الإسلامية إلى المكان وعملت على إسعاف الجرحى، حيث أفادت المصادر عن سقوط جريحين حتى اللحظة وتسود حالته من التوتر في المنطقة.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى مكان الإشكال والعمل جارٍ على تطويقه وملاحقة الفاعلين.