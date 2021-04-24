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لبنان | إشكال وتضارب بالسكاكين في سير الضنية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ 20 دقيقة

إشكال في سير الضنية

سجل إشكال في منطقة سير الضنية بين عدد من الشبان ليتطور لاحقاً إلى تضارب وسقوط جرحى.

وعُرِف أنّ أحد الجرحى يدعى ه. د. أصيب بطعنات سكين، وأصيب المدعو ع. ح. بطلق ناري من طريق الخطأ.

و على الفور، حضرت فرق الإسعاف في الجمعية الطبية الإسلامية إلى المكان وعملت على إسعاف الجرحى، حيث أفادت المصادر عن سقوط جريحين حتى اللحظة وتسود حالته من التوتر في المنطقة.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى مكان الإشكال والعمل جارٍ على تطويقه وملاحقة الفاعلين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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