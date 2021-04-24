لبنان | ضبط سيارة مسروقة على حاجز ضهر البيدر وتوقيف شخصَين

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلنت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة انه “بتاريخ 18-4-2021، ضبط عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، سيّارة من نوع “هوندا أكورد” لون بني صنع ١٩٩١ -تبين أنّها قد سُرِقت بالتاريخ ذاته من محلّة الشّيّاح- وذلك على بُعد مسافة من الحاجز، بعد أن اجتاز سائقها العناصر والعوائق الحديدية من دون التوقّف، ليلوذ بالفرار في الأحراج.

وأعيدت السّيّارة إلى مالكها، وأحيل الملف إلى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّولية في وحدة الشّرطة القضائية، بناءً على إشارة القضاء المختص.

كذلك أوقف عناصر الحاجز المذكور بتاريخ 22-4-2021، شخصَين على متن سيّارة من نوع “تويوتا يارِس” وضبطت بحوزتهما كميّة من حشيشة الكيف، وهما:

– ب. س. (مواليد عام 2001، لبناني)

– أ. د. (مواليد عام 2004، لبناني)

وأودع الموقوفان مكتب مكافحة المخدّرات – زحلة في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.