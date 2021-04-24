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لبنان | للبحث في القرار السعودي … عون دعا إلى الاجتماع الاثنين القادم

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كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

ميشال عون

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إطار متابعته للتطورات التي نشأت عن قرار المملكة العربية منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية الى أراضيها أو العبور من خلالها، ابتداء من صباح غد الاحد، الى اجتماع يعقد ظهر الأثنين المقبل، في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء: الدفاع الوطني، والزراعة، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والمال، والاقتصاد والتجارة، إضافة الى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.

وسيخصص الاجتماع لعرض الملابسات التي رافقت القرار السعودي، والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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