لبنان | مرتضى: إتخذنا إجراءات إستباقية لوصول أسراب الجراد

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 05:10 مساءً - منذ 8 دقائق

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى لقاءاً مع رؤساء الإتحادات البلدية ورؤساء كبرى بلديات بعلبك الهرمل ، في مبنى اتحاد بلديات بعلبك بحضور مدير جمعية ارشاد البلدية في البقاع صبحي والعريبي ومدير جمعية العمل البلدي مهدي مصطفى ورئيس مصلحة زراعة بعلبك الهرمل .

وفي مستهل اللقاء أعلن مرتضى انه “بعد رصد وتتبع حركة اسراب اجراد بالتنسيق مع المنظمات والجهات الدولية المعنية ، ومع وجود فرضية عدم وصول الجراد الى لبنان اتخذنا كل الإجراءات واستنفرنا الفرق المختصة بمكافحة الجراد بعد التنسيق مع وزارة الدفاع وقيادة الجيش وذلك بعد التأكد من وجود المبيدات المناسبة للمكافحة”.

وأضاف مرتضى “تفاجئنا بتغيرات مناخية مفاجئة ادت الى تغيير مسار اسراب الجراد وسرع دخولها الى الأجواء اللبنانية ، فكانت الإحتياطات المتخذة في الوقت السليم لتسريع مكافحتها سيما انها في مرحلة التكاثر “، معتبراً أن هذا التحدي يجب ان لا يستهان به، وان اي تساهل يعرضنا لموجات قد نكون غير قادرين على مكافحة التكاثر ، وخاصة بوجود تقارير من منظمات دولية عن موجات جديدة قد تتوافد الى المنطقة.

وشدد مرتضى على دور البلديات والإتحادات البلدية في استكمال الإجراءات المكافحة للجراد بالتنسيق الدائم مع مصلحة الزراعة الإقليمية التي بدورها على اتصال دائم مع قيادة الجيش.

وفي ختام اللقاء جرى شرح افضل طرق المكافحة عبر البلديات من خبير مختص بوزارة الزراعة .