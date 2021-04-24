لبنان | توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 03:17 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2021 3:26 مساءً

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخَي 22 و23 /4 /2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال تسعة مواطنين وستة سوريين، وضبطت 1100 ليتر من مادة المازوت، 28.000 ليتر من مادة البنزين، إضافة إلى طنٍ ونصف من الخردة، وجميعها مُعدة للتهريب الى الأراضي السورية، كما ضُبطت الآليات التي تُستخدم في عمليات التهريب، إضافة إلى سيارة تبيّن أنها مسروقة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.”