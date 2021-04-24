لبنان | مجدداً الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع… كم بلغ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 7 دقائق

ارتفع دولار السوق السوداء في التعاملات اليوم، إلى 12250 ليرة لبنانية من 12200 ليرة لبنانية للدولار الواحد أمس.

يذكر أن الدولار تراوح في السوق السوداء طيلة هذا الأسبوع ما بين 12100 ليرة و12300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.