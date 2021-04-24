لبنان | ابو شرف: اللقاحات كلها تعطي النتيجة المطلوبة من حيث المناعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

اشار نقيب الاطباء شرف ابو شرف الى انه “من الضروري عدم الاستهتار بكورونا ويجب التقيد بالتدابير الوقائية”.

وقال في حديث اذاعي “ليس لدينا ترف الاستلشاء كي لا نضطر الى اغلاق البلد مجدداً”.

واضاف: يجب التعاون لتخطي هذه المرحلة ويجري ذلك اولاً عبر الالتزام بالتباعد الاجتماعي “.

وعن اللقاحات لفت الى انها “كلها تعطي النتيجة المطلوبة من حيث المناعة واسترازينيكا محاسنه اكثر من مساوئه اما الدولة المصنعة للقاحات فلا تعطي لبنان الكمية الكافية”.