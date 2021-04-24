لبنان | فيديو لضبط شحنة مخدرات في اليونان.. هل بات لبنان منصة لتصديرها للعالم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت السلطات اليونانية إنها ضبطت أكثر من أربعة أطنان من الحشيش مخبأة في شحنة من آلات صنع “الكب كيك” الصناعية متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وحدة مكافحة الجرائم المالية اليونانية في بيان في وقت متأخر من يوم الخميس ، إنه تم العثور على المخدرات في حاوية شحن في ميناء بيرايوس الرئيسي بالبلاد ، بعد المعلومات الواردة من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

ووصلت الحاوية ، التي كانت محتوياتها المسجلة ثلاث آلات صناعية لصنع الكب كيك ، عن طريق البحر في بيرايوس في 14 أبريل وكان من المقرر نقلها بالسكك الحديدية في 20 أبريل إلى العاصمة السلوفاكية “براتيسلافا”، عبر مقدونيا الشمالية وصربيا والمجر.

وبعد ورود المعلومات من إدارة مكافحة المخدرات ، داهمت الشرطة اليونانية الحاوية في 16 أبريل. حيث تم العثور على ما مجموعه أكثر من 4.3 طن من الحشيش المعالج في حجرة مخفية مبنية في خزان معدني كان من بين الآلات ، حسبما ذكرت فرقة الجرائم المالية. تقدر القيمة السوقية للمخدرات بحوالي 33 مليون يورو.

قالت السلطات اليونانية إنها تلقت مساعدة في القضية من وكالة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية. والتحقيق في الشحنة لا زال مستمراً.